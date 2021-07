Pianificare insieme una mobilità sostenibile, la Città Metropolitana di Bari lancia un sondaggio tra i cittadini dei 41 Comuni

Il, redatto dalla Città Metropolitana di Bari, nasce dall'esigenza di mettere al centro del sistema della mobilità, tutti gli attori dei 41 Comuni che compongono l'hinterland barese al fine di elaborare, insieme, soluzioni innovative, sostenibili ed integrate, per affrontare e risolvere le criticità del sistema della mobilità delle persone e delle merci nel territorio e migliorare la qualità della vita nell'intera area.Ilinfatti affronta una vasta gamma di temi che fanno riferimento non solo alle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano, ma anche alla gestione della rete stradale, alla distribuzione delle merci, alla mobilità sostenibile, in modo da far fronte a tutte le esigenze di mobilità tipiche di chi vive la città (cittadini, portatori di interesse e comuni nella loro totalità di rappresentanza).In questa prima fase di partecipazione è semplicemente richiesto di compilare un questionario conoscitivo che avrà lo scopo di raccogliere proposte, considerazioni e idee da fornire alle Amministrazioni per arricchire, perfezionare e migliorare il PUMS nella sua definizione iniziale e nella sua crescita.Partecipare è semplicissimo e può farlo chiunque. Basta andare sul sito https://www.pumscmbari.it/ e cliccare su questionario: si apriranno tre opzioni, scegliere se si è cittadini, amministratori o stakeholder attivi (associazioni).