Trovati con la cocaina al San Paolo: arrestato e rimesso in libertà un 36enne

Una "speciale" cantinola nel rione San Paolo di Bari: nel seminterrato, una vera e propria centrale per il confezionamento della droga, in particolar modo. La scoperta, alla vigilia dell'Immacolata, ha portato idellaa stringere le manette ai polsi di un terzetto di pregiudicati del quartiere.Dei tre, però, soltanto uno, il 36enneè tornato in libertà. I tre arresti in flagranza di reato, con l'ipotesi di reato, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati convalidati nella mattinata di ieri dalla giudice monocratica del, dinanzi a cui è iniziato il processo per direttissima: l'uomo, patrocinato dall'avvocato e professore giovinazzese, è stato l'unico ad essere rimesso in libertà.Il blitz, giovedì, è scattato dopo aver circondato l'obiettivo, un seminterrato di viale delle Regioni. Una perquisizione mirata, svolta dai militari che probabilmente tenevano sotto osservazione il 36enne da tempo, ha consentito di far irruzione nel piano interrato dello stabile, cogliendo di sorpresa i tre, «nelle vicinanze» di un «tavolo occupato da sostanza stupefacente () e materiale utile per il confezionamento e la preparazione delle dosi di crack».Durante la perquisizione dello scantinato, inoltre, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e bustine in cellophane, mentre i tre sono finiti agli arresti. E se Legrottaglie è stato l'unico a tornare in libertà, per gli altri la giudice ha confermato la detenzione domiciliare, aggiornando l'udienza al prossimo 10 gennaio.