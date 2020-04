Tributi locali, PVA: «Dall'Amministrazione troppo poco. Anzi, quasi nulla!»

«In queste settimane si è levato altissimo il grido di dolore degli operatori di piccole aziende commerciali ed artigiane, chiuse per legge, ma costrette a far fronte a costi rimasti sostanzialmente immutati. Dinanzi a questo devastante disagio per la perdita di lavoro, l'esaurimento delle poche risorse economiche individuali messe da parte e l'impoverimento generale di grossi strati della popolazione, l'Amministrazione non è stata in grado neanche di pubblicare il nuovo bando per distribuire i fondi residui che Governo e Regione hanno messo a disposizione per le necessità più urgenti (bonus alimentari)». (in realtà la nota è di ieri pomeriggio ed il bando è stato pubblicato nelle scorse ore, ndr).Dirette e chiare le accuse diall'esecutivo cittadino, anche all'indomani di una prima intesa del Comune con le associazioni di categoria. PVA non crede molto alla version del primo cittadino e della sua maggioranza e spiega in una nota:«Per quel che concerne invece i tributi locali, l'Amministrazione ha sostanzialmente deciso di non decidere. Ed infatti, con delibera n. 65 del 21 aprile 2020, ha:insomma non è affatto persuasa che queste garanzie siano sufficienti a far respirare una fetta consistente di cittadini ed imprenditori locali che anelano aiuto in un momento nerissimo per l'economia nazionale: «Ad oggi - insistono da PVA -, in pratica, nessun impegno a non aumentare i tributi locali, nessuna esenzione o agevolazione su Tari, Tosap e Tarsu, neanche per gli operatori commerciali/artigianali per i quali la normativa statale ha imposto la chiusura. Solo promesse e attesa di nuovi e ulteriori finanziamenti statali», affondano dal movimento guidato dal Presidente Girolamo Capurso.«Ed invece - spiegano dal direttivo - ,E, soprattutto - conclude PVA -, c'è bisogno che di questo si discuta,allargate a sindacati, rappresentanti di categoria, CAF e tutti i rappresentanti delle categorie interessate. Non in sterili comunicati stampa, post o dirette Facebook».C'è ancora tanta carne da cuocere sulla graticola del futuro economico della città di Giovinazzo. PVA non abbassa la guardia, ora tocca agli amministratori dare risposte che convincano anche gli oppositori.