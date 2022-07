Tre giorni di musica e suggestioni per il Sovereto Festival 2022

Tutto pronto per la decima edizione del, promosso dale organizzato dallacon la direzione artistica del. L'edizione 2022 si svolgerà dalprossimi nella suggestiva cornice del(Ba).Tre giorni ricchi di suggestioni musicali, teatrali e culturali in genere, che fanno di questo festival, la punta di diamante degli eventi di questa calda estate terlizzese. Di seguito il programma in dettaglio.Ore 20:30 – Banda Gioacchino Ligonzo città di Conversano, M° Angelo SchirinziOre 22:00 – Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo in "Il cotto e crudo"Ore 20:30 – Banda "G.V. Millico" città di Terlizzi diretta dal M° Salvatore CampanaleOre 21:15 – Duo Martini, voce Annalisa Marella (Deva) e Leonardo D'ambrosio (chitarre)Ore 22:00 – "Rhapsody in Blue" di George Gelshwin Jazz Studio Orchestra: vocalist Patrizia Conte; pianista Pasquale Jannone; direttore M° Paolo LeporeOre 20:30 – Associazione Culturale Omphalos di Terlizzi: "Note d'autore, armonie di Folklore" con Benedetta Lusito, Marilisa Casarano, Leonardo Lospalluti, Michele Lusito e gli alievi della scuola di musica OmphalosOre 22:00 – Enzo Gragnaniello trio; Mandolino: Pino Gallo; Violoncello: Erasmo Petringa