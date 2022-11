Pubblicata la manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze al fine di richiedere ed accedere, per il corrente anno scolastico, al servizio di trasporto per gli alunni e le alunne residenti in zone rurali e fuori della cinta urbana, frequentanti le scuole pubbliche – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – del territorio comunale.Gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo di domanda, disponibile presso l'U.R.P. del Comune di Giovinazzo o scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.giovinazzo.ba.it - sezione Avvisi Pubblici.Le istanze, corredate dagli allegati richiesti, dovranno pervenire entro le ore 17:00 di martedì 8 novembre p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) serviziogovernance@pec.comune.giovinazzo.ba.it ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.