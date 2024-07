Torna "Tesori d'Arte Sacra", a Giovinazzo apertura serale per la Concattedrale

Siglato lo scorso anno, il protocollo di intesa tra Comune di Giovinazzo, Diocesi e Fondazione Museo Diocesano si appresta a rendere fruibili anche per questa estate alcune delle rettorie e delle chiese del centro storico, solitamente chiuse al pubblico.Durante gli scorsi due fine settimana è già stata realizzata un'anteprima dei servizi di apertura, scegliendo lae la sua cripta per un'apertura prolungata, che ha permesso ai turisti in particolare di poter visitare l'edificio sia nel primo pomeriggio che in serata fino alle ore 22.00.Sono stati registrati così oltresegno che l'interesse per questo importante luogo di culto dalla grande valenza storico-artistica è elevato.«L'amministrazione Comunale - afferma la consigliera delegata Antonella Carlucci - ha creduto fermamente nel buon esito diun'iniziativa ambiziosa fortemente voluta, dall'alto valore artistico, storico e culturale che si propone di divulgare la conoscenza del patrimonio d'arte, sconosciuto a molti, racchiuso nelle Chiese del nostro bellissimo Centro Storico. Tra Comune, Fondazione, Confraternite e sacerdoti si è creata una proficua sinergia che ne ha sicuramente favorito il successo. L'introduzione della card, poi, impreziosisce ulteriormente l'iniziativa, perché promuove e facilita l'accesso ai luoghi d'arte e cultura».Per chi è interessato ad approfondire la conoscenza di questi luoghi, inoltre, è possibile fruire di una visita guidata accompagnati dalla guida accreditata Nunzia Stufano, grazie alla card "Tesori d'Arte Sacra".che si svolgeranno nelle città della diocesi e all'accesso gratuito e illimitato al Museo Diocesano, sito a Molfetta, sino a fine anno.Gli appuntamenti con le aperture straordinarie e le visite guidate sono inserite nel programma degli eventi estivi del Comune di Giovinazzo.Info e prenotazioni al 347 810 2163 (anche whatsapp) o sui canali social del Museo diocesano.