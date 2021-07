Torna la Trani Triathlon Sprint: "Iscrizioni aperte, sarà un'edizione indimenticabile"

La voglia di ritornare a fare sport è tanta. Le emozioni, gli incitamenti, gli applausi e il poter tagliare finalmente un traguardo sono mancati in questo lungo periodo di inattività "forzata".Sabato 4 e domenica 5 settembre prossimi a Trani si disputerà la "TRANI TRIATHLON SPRINT 2021" nello splendido scenario della baia di Colonna. Sabato 4 settembre il via alle gare dei più giovani (dai 6 ai 13 anni), valide per il circuito interregionale Zona Sud, con le categorie mini-cuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi. Domenica 5 settembre, con inizio alle ore 11,00, la Gara Sprint (750 mt di nuoto, 20 km di bike, e 5 km di corsa) valida per le categorie Youth B fino agli M75 per il Campionato regionale individuale "Silver". A seguire la Triathlon Giovanile (300 mt di nuoto, 6 km di bike, e 2 km di corsa) valida per le categorie giovanili Youth A, Youth B e Juniores, come tappa del circuito interregionale Zona SUD. Le iscrizioni sono già aperte. La manifestazione è a partecipazione nazionale ed è organizzata, sotto l'egida della FITRI Puglia, dalla Atletica Tommaso Assi Triathlon Team. Per l'occasione la società Atletica Tommaso Assi sta preparando un programma dettagliato di iniziative collaterali con una serie di importanti ospiti e tante sorprese."Sport e solidarietà sono la nostra mission principale – spiega il dottor Giovanni Assi, presidente della Tommaso Assi Trani -. Riteniamo che uno sportivo abbia il dovere di dover diffondere un messaggio più profondo: sport inteso come momento di competizione, ma anche di inclusione per le persone meno fortunate. A giugno, grazie alla Fidal, abbiamo iniziato un percorso dove abbiamo portato in pista a Molfetta dei ragazzi speciali che si sono relazionati con i loro coetanei. Abbiamo intenzione di continuare questo progetto"."Quest'anno – conclude il dottor Assi - avremo l'onore di avere con noi la seconda massima carica dello sport italiano: Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni".È possibile iscriversi entro la mezzanotte del 30 agosto 2021 per i "Kids" al seguente link: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20211358 per gli atleti Triathlon: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20211357 Per restare aggiornati: www.facebook.com/ASDTommasoAssi/