Torna a Terlizzi l'appuntamento con “Birramilandia” in nuove aree ampliate

L'autunno terlizzese si colorerà di festa con la terza edizione diche avrà luogo nelle serate del 13,14 e 15 ottobre in via Chicoli.Novità assoluta, a seguito del grande successo delle precedenti edizioni,di cui l'organizzazione comunicherà in seguito.La festa del luppolo a Terlizzi proporrà un'esperienza unica, legando la birra artigianale di qualità, al buon cibo e prodotti di eccellenza del nostro territorio, con la musica a fare da filo conduttore e animare le serate; e per sfruttare al meglio i vasti spazi dedicati di questa edizione, ci saranno ben tre aree, di cui la prima rivolta completamente ai bambini con servizio di animazione, mini luna park con gonfiabili, giostrine (anche per i più piccoli ed in piena sicurezza) e mascotte.Nella seconda area, anche gli adulti potranno intrattenersi con dei giochi a loro riservati.Nella terza area, la più estesa, protagoniste saranno le migliori birre italiane ed internazionali con le etichette più ricercate dagli estimatori. Le degustazioni in questo spazio, verranno accompagnate da esposizioni di produttori enogastronomici locali, con esperienza di cucina pugliese e allietati da spettacoli di musica live, artisti di strada ed un palco allestito, per tutte e tre le serate.La manifestazione, organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 – LOVE FM esarà un'opportunità preziosa per promuovere le eccellenze identitarie di Terlizzi ai numerosi visitatori provenienti all'evento dai comuni limitrofi.Nei prossimi giorni l'organizzazione renderà noti i nomi degli artisti che si esibiranno ufficialmente nel corso delle tre serate.