Tesori d'arte sacra, a Giovinazzo si replica il 29 ottobre

In centinaia hanno visitato le chiesette confraternali dell'incantevole borgo antico giovinazzese in agosto, settembre e nella prima data di ottobre, ma ancora tantissime sono le richieste per partecipare ai tour voluti dale realizzati con ladopo la sigla di una accordo con la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Così tornerà domenica 29 ottobrecon una importante novità: sarà aperta ai visitatori anche la Concattedrale di Santa Maria Assunta con la sua cripta, tappe sinora non possibili per la concomitanza con celebrazioni religiose.Le visite guidate partiranno alle 17.00 e saranno prenotabili al numero 347 810 2163, includendo le chiese di San Giovanni Battista, in piazza Benedettine, e San Lorenzo, in via Gelso.Dalle 18.00 alle 20.00, invece, possibilità di visita libera con il supporto di guide abilitate. Sarà aperta a sera la chiesa di Sant'Andrea in alternativa alla Cattedrale, al cui interno è prevista la celebrazione eucaristica vespertina.«Il progetto - fanno sapere dalla Diocesi - continua a riscuotere attenzioni e consensi, soprattutto da fuori città, e pian piano mira alla definizione di una accoglienza strutturata ma flessibile che possa incontrare la richiesta di fruizione dei siti ecclesiastici, nel rispetto delle peculiarità dei luoghi. Sperimentazioni che, ci si augura, condurranno ad un climax delle attività a partire dalla primavera».Come ampiamente annunciato sui canali social, sono previsti altri tour tematici per le date dell'11 e 26 novembre e del 9 dicembre. Ulteriore apertura il 24 dicembre, Vigilia di Natale.