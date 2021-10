Terremoto nel potentino avvertito anche a Giovinazzo

Una breve oscillazione, soprattutto ai piani più alti degli stabili, è stata avvertita intorno alle 13.35 di quest'oggi, 11 ottobre, a Giovinazzo.L'epicentro del terremoto è stato registrato a 4km da Campomaggiore, comune del potentino, in Basilicata, e la scossa è stata avvertita in diverse aree della Puglia. Il sisma è stato di magnitudo 3.4 secondo quanto riportato nel bollettino dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (a questo link l'articolo completo della nostra redazione centrale di PugliaViva).Secondo una prima ricognizione, a Giovinazzo non vi sarebbero danni né ad immobili né tanto meno a persone.