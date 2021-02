Terremoto di magnitudo 2.5 a pochi chilometri da Giovinazzo

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 16.38 di quest'oggi, 8 febbraio, un scossa di terremoto dinel territorio di Terlizzi, con epicentro adella Città dei Fiori, pochissimi chilometri da Giovinazzo. La profondità del sisma è stata di appena 2 km sotto la superficie terrestre.Nella nostra cittadina la scossa non è stata avvertita dalla maggior parte della popolazione e solo in alcuni casi, secondo quando appreso dalla nostra redazione, vi sarebbe stata una lievissima oscillazione ai piani più alti degli stabili. Non risulta pertanto alcun danno a persone o immobili.