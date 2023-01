Terraròss, stasera il concerto in piazza Vittorio Emanuele II

In principio fu il prologo di, poi Giovinazzo ha vissuto, nonostante la pioggia, i, sebbene in formato ridotto.Stasera, lunedì 23 gennaio, ci sarà l'appendice non voluta, determinata ieri sera dal maltempo e da mutate condizioni di sicurezza sul palco. In piazza Vittorio Emanuele II si esibiranno iil gruppo folk tarantino che veicola un «progetto musicale e di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta».«Nata dall'idea di Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo - spiegano dal loro sito ufficiale -, Terraròss è oggi una realtà musicale e culturale importante tanto da aver indotto le istituzioni locali della Provincia di Taranto a nominarli "Gruppo Ufficiale di Terra Jonica"!».Il gruppo pugliese ha tenuto decine di concerti in tutta Italia ed anche all'estero, tra le altre tappe si ricordano Melbourne in Australia, Stoccolma in Svezia, Bruxelles in Belgio, Londra in Gran Bretagna, Mosca in Russia e Berlino in Germania.Nel 2015 hanno anche partecipato al film "Sei mai stata sulla luna", girato in Puglia, per la regia di Paolo Genovese.In piazza Vittorio Emanuele II sarà festa, nuovamente, e si balleranno le sonorità popolari dei Terraròss. Si inizia alle 20.30.