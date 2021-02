Tempo variabile su Giovinazzo con ventilazione meridionale

DOMENICA 7 FEBBRAIO

Ventilazione meridionale con nubi sparse e temperature sopra la media stagionale, in questa domenica mattina su Giovinazzo.Le massime toccheranno anche ie le correnti soffieranno moderate da Sud. L'Ostro sarà protagonista per tutta la prima parte di giornata, con il mare che quindi si presenterà mosso.Al pomeriggio prevalenza di sereno e nubi sparse, con valori termici sui 17°. Serata con peggioramento in arrivo e possibilità di brevi ma non intense piogge. Umidità al 93% e minime notturne mai sotto gli 11°.Lunedì pioggia al primo mattino e poi miglioramento netto col passare delle ore.SOLE - Sorge: 6:59, Tramonta: 17:14LUNA - Leva: 3:26, Cala: 12:46 - Luna calante