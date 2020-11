Tempo variabile su Giovinazzo con prevalenza di sereno

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Un debole vento di Libeccio e un cielo in buona parte nuvoloso accompagneranno il risveglio dei giovinazzesi in questa domenica.Poi le nubi si diraderanno e lasceranno spazio ad ampie schiarite sino all'ora di pranzo, quando la colonnina di mercurio farò registrareben al di sopra della media stagionale. Mare quasi calmo.Nel pomeriggio cielo pressoché sereno sino al tramonto con valori termici che si aggireranno suie correnti che però spireranno da nord.Serata con qualche nube in transito e umidità sino alTemperature minime notturne suiLa pioggia dovrebbe far capolino su Giovinazzo, dopo settimane di assenza, nella serata di lunedì 16 novembre, sebbene con precipitazioni di modesta entità.SOLE - Sorge: 6:39, Tramonta: 16:33LUNA - Leva: 6:42, Cala: 16:57 - Luna crescente