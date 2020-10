Tempo variabile nella domenica giovinazzese

DOMENICA 11 OTTOBRE

Venti di Libeccio e poi di Gauro soffieranno con moderata intensità su Giovinazzo, in questa domenica mattina, portando qualche nuvola di passaggio.Le temperature massime delle 14,00 indicheranno, valori sopra la media stagionale, ed il mare sarà quasi calmo. Pomeriggio con nuvolosità in aumento per via di correnti meridionali. Serata nuvolosa con ildi umidità esulla colonnina di mercurio. Minime notturne sui 14°.Il maltempo arriverà su Giovinazzo in quelle ore. Lunedì maltempo, con piogge a tratti anche consistenti.SOLE - Sorge: 7:00, Tramonta: 18:17LUNA - Leva: 1:19, Cala: 16:15 - Luna calante