Tempo variabile e venti sciroccali nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 3 OTTOBRE

Poco nuvoloso al risveglio dei giovinazzesi, in questa prima domenica di ottobre.Il cielo sarà solcato da nubi, che si faranno a tratti più dense, per poi lasciare spazio a schiarite. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 27°. Venti a carattere sciroccale soffieranno con moderata intensità. Mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in aumento.Al pomeriggio ancora nubi di passaggio e qualche copertura. Serata prevalentemente stellata, con picchi di umidità all'87% e valori termici della notte sui 15°, in ulteriore calo rispetto alle giornate precedenti. Bel tempo lunedì, peggiora da martedì.SOLE - Sorge: 6:50, Tramonta: 18:32LUNA - Leva: 3:01, Cala: 17:27 - Luna calante