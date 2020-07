Tartaruga spiaggiata alla Trincea. Secondo esemplare in una settimana

L'ha ritrovata un bagnante in località Trincea, sulla costa di Ponente. Un esemplare di, la tartaruga più comune del Mediterraneo,. Si tratta dell'ennesimo caso di spiaggiamento di testuggini che si aggiunge ad altri avvenuti nell'ultimo periodo a Giovinazzo.Continua, dunque, la strage delle tartarughe che sembra non fermarsi mai: avvistato l'animale, in avanzato stato di decomposizione, i militari della, gli agenti della, i veterinari dell'e i volontari delsi sono recati sul posto per un sopralluogo e per approfondire le cause che possono aver determinato quest'ultimo episodio.La tartaruga, una femmina della specie caretta caretta, la più comune di tutto il Mediterraneo, misura 76 centimetri di lunghezza carapace per un peso di circa 55 chilogrammi ed è stata ritrovata a pochi metri dall'acqua. Molto probabilmente l'esemplare (secondo, del, la morte sarebbe stata provocata da una rete da pesca nella quale la tartaruga pare essere rimasta incastrata, nda) è giunto a riva dopo le mareggiate dei giorni scorsi.I dati della moria iniziano ad essere allarmanti: per questo sono stati svolti ie presi alcuni. Tuttavia sarà difficile scoprire le cause della morte, ma non si esclude il soffocamento: spesso le tartarughe restano, non riuscendo più a tornare in superficie per respirare.