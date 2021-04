L'hanno ritrovata in località Arco Marino, nei pressi dell'omonimo residence lungo la costa a sud di Giovinazzo. Un esemplare di, la tartaruga più comune del Mediterraneo,. Si tratta di un nuovo caso di spiaggiamento di testuggini che si aggiunge ad altri avvenuti in passato.Continua, dunque, la strage delle tartarughe che sembra non fermarsi mai: avvistato l'animale, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stata messa in moto la macchina dei soccorsi con i militari dell', gli agenti della, i veterinari dell'e i volontari delche si sono recati sul posto per un sopralluogo e per approfondire le cause che hanno determinato quest'episodio.La tartaruga, della specie caretta caretta, la più comune di tutto il mar Mediterraneo, misuraed è stata ritrovata sugli scogli, a pochi metri dal mare. Molto probabilmente l'esemplare è giunto a riva dopo le mareggiate dei giorni scorsi, mentre i volontari del, coordinati da, dopo aver ispezionato la carcassa del povero animale, hanno recuperato vari campioni biologici, i quali serviranno per i successivi studi genetici.I dati della moria restano allarmanti: per questo sono stati svolti ie, come detto, presi alcuni. Tuttavia sarà difficile scoprire le cause della morte, ma non si esclude il: spesso le tartarughe restano impigliate nelle reti, non riuscendo a tornare in superficie per respirare.