Tamponi positivi poco sopra il 6% in Puglia. A Giovinazzo 67 persone ancora infette

I risultati delle ultime 24 ore in Puglia

Nelle ultime 24 ore

Casi totali da inizio pandemia

Ancora decessi

Il dato attuale pugliese

A Giovinazzo ci sono attualmenteal Covid-19 ed in totale, dall'inizio della pandemia, sono state contagiate dal Sars CoV2 1215 persone. 1132 sono i guariti.Le vittime accertate sono state 16, con 7 decessi registrati nel 2020 (uno durante la prima ondata e sei in autunno) e 9 tra febbraio ed aprile 2021, periodo più duro per la comunità locale.Nelle scorse ore sono stati effettuati in Puglia 9160 tamponi rinofaringei, 554 dei quali (pari al 6.04%) hanno avuto fatto emergere altrettanti nuovi contagi da Sars CoV2. In totale, da inizio pandemia, nella nostra regione hanno contratto il virus 244787 persone (il 10.39% del campione totale). Di seguito il riepilogo dei nuovi casi e del totale dei contagiati suddivisi per provincia di residenza:141 Area Metropolitana di Bari89 Provincia di Taranto105 Provincia di Lecce74 Provincia Bat45 Provincia di Brindisi101 Provincia di Foggia2 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti93105 Area Metropolitana di Bari43935 Provincia di Foggia38396 Provincia di Taranto25275 Provincia di Lecce24365 Provincia Bat18549 Provincia di Brindisi785 relativi a residenti fuori regione377 di provincia di residenza non notaLa giornata di ieri, 13 maggio, ha purtroppo fatto registrare altri 36 decessi a causa del Coronavirus: 9 nel Basso Salento, 6 nel barese, 5 nella Bat e nel foggiano, 1 nel brindisino. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 6219. Di questi 2172 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente in Puglia ci sono 40295 positivi al virus (-1254) e 38.912 sono le persone che si stanno curando a casa. Cala anche il numero dei ricoverati: sono 1383 (-93) e 161 di essi si trovano purtroppo in terapia intensiva.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1777 ed il totale da inizio emergenza sanitaria è di 198.273.