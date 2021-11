Superati i 1300 contagi da Covid-19 a Giovinazzo

Giovinazzo torna a respirare dopo la grande paura di una decina di giorni fa, ma varca la soglia delle 1300 infezioni da inizio emergenza sanitaria.Lo attesta il periodico aggiornamento comunale sull'evoluzione dell'epidemia da Covid-19, fornito dal Comune sulla base delle informazioni giunte dalla Prefettura di Bari. Al 17 novembre i positivi al Sars CoV2 in città sono scesi da 18 dell'ultimo report ae non risultano al momento ospedalizzazioni serie.Preoccupa la crescita delle infezioni tra i 70 ed i 79 anni, con ben 5 nuovi casi tra l'8 ed il 17 novembre. Spesso, tuttavia, sta accadendo che bimbi e bimbe, sostanzialmente paucisintomatici, infettino nonni e nonne e questo passaggio dev'essere tenuto in debita considerazione in vista delle festività natalizie. In meno di un mese sono stati contagiati 4 piccoli tra gli 0 ed i 9 anni e 3 ragazzi e ragazze tra i 10 ed i 19 anni.Risulta anche una diminuita protezione vaccinale negli anziani, con la necessità di un richiamo.Al 17 novembre risultano essere state infette complessivamentepersone esono le guarigioni ufficializzate. Purtroppo hanno perso la vitapersone: il più anziano aveva 91 anni ed il più giovane 57 anni. L'ultimo decesso registrato per Covid-19 si è avuto a metà maggio.Infine le buone notizie: non ci sono stati contagi tra i 40 ed i 49 anni addirittura dal 28 agosto scorso e tra i 30 ed i 39 anni dal 24 agosto. Importante anche il dato sugli ultraottantenni, fascia d'età in cui non si registrano infezioni dal 23 maggio.Di seguito la ripartizione dei contagi da inizio pandemia per fascia d'età.0-9 anni: 50 casi10-19 anni: 96 casi20-29 anni: 152 casi30-39 anni: 159 casi40-49 anni: 213 casi50-59 anni: 236 casi60-69 anni: 174 casi70-79 anni: 131 casi80-89 anni: 68 casiover 90: 23 casi.