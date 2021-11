Super Green pass, via libera dal Governo: le nuove regole dal 6 dicembre

Pronta la nuova stretta del Governo per incentivare l'adesione alla campagna vaccinale anti-Covid e aumentare le restrizioni nei confronti di quanti hanno scelto di non immunizzarsi per mettersi al riparo delle conseguenze più negative del contagio. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al Ministro della Salute, Roberto Speranza, e alla Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha presentato le nuove misure di contrasto alla pandemia deliberate oggi dal Consiglio dei Ministri.La stretta per i non vaccinati arriverà anche in Italia sotto la forma del cosiddetto Super Green pass: dal 6 dicembre al 15 gennaio, chi non è immunizzato o guarito non potrà più accedere ai luoghi pubblici (dai ristoranti ai cinema fino a stadi, feste, discoteche e cerimonie pubbliche) mentre solamente per andare al lavoro, in palestra o pernottare in albergo sarà ancora garantita la possibilità di ottenere il certificato verde tramite tampone, che servirà anche per prendere i mezzi pubblici.Arriverà invece dal 15 dicembre l'obbligo di vaccino anche per gli insegnanti e le forze dell'ordine, mentre sarà confermato per personale sanitario e delle RSA, con estensione alla terza dose. Confermata, infine, la riduzione della validità del green pass per i vaccinati, che scende da 12 a 9 mesi. È quanto ha deciso il governo al termine di una giornata di vertici, iniziata in mattinata con una cabina di regia, proseguita con il faccia a faccia con Regioni ed enti locali e terminata con il Consiglio dei ministri che ha approvato all'unanimità il decreto."La situazione italiana è oggi sotto controllo, tra le migliori in Europa, grazie alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole - ha affermato Mario Draghi in conferenza - e noi vogliamo prevenire per preservare questa normalità ritrovata seppur con alcune regole da rispettare. Vogliamo essere molto prudenti per evitare i rischi e riuscire a conservare quello che ci siamo conquistati nel corso di quest'anno".Per quanto riguarda i controlli, il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che ci sarà un "rafforzamento" attraverso i Comitati provinciali per la sicurezza pubblica che dovranno relazionare settimanalmente al ministro dell'Interno sui piani d'azione che hanno deciso di attuare, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine comprese le polizie municipali. "Verranno mobilitate in maniera totale", ha sottolineato Draghi. E il ministro della Salute ha inoltre anche annunciato che dal 1° dicembre sarà possibile per tutti gli over 18 prenotare la terza dose, se saranno trascorsi 5 mesi dal richiamo.