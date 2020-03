«State a casa, La Piazza ve la portiamo noi»

Seanche questo mese la troverete in edicola è solo perché qualcuno di quelli con e senza tesserino ha dovuto fare "lo stronzo". È andato, cioè, a fare la spesa come scusa o si è messo il cane in prestito in auto come salvacondotto per superare i varchi extraurbani presenziati dalle forze dell'ordine.Ma lo ha fatto per recarsi in tipografia, caricarsi i giornali per portarli in posta per la spedizione in Italia e all'estero, per distribuirli in edicola. Per farvi respirare l'inchiostro della nostra città. Per suggerirvi che, la ragazza-copertina del mese e bella dal sapore mediterraneo, è lì ad una finestra sul porto che vi aspetta, illuminata dal sole della speranza.Da questa sera è in edicolacon l'intervista al sindaco, l'inchiestae gli articoli dei numerosi e validi collaboratori. «Il mensile della tua città? Ve lo portiamo a casa noi». La redazione del periodico giovinazzese non vuole che nessuno rinunci al diritto alla lettura del periodico cartaceo tranquillamente sulla poltrona di casa.«Per tutelare la vostra e la nostra salute - dicono il direttore responsabile- e per limitare al massimo le uscite di tutti, abbiamo pensato ad un servizio porta a porta. Al prezzo di 2.00 euro senza alcuna preoccupazione,il mensileve la lasciamo sullo zerbino di casa».«Non esitate a chiamarci, siamo a disposizione». Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la redazione attraversooppureal numero