Stasera il concerto dell'Orchestra Metropolitana in piazza Vittorio Emanuele II

Primo evento pubblico post-lockdown programmato dal Comune di Giovinazzo. Atteso, quasi anelato, questa sera, 25 luglio, a partire dalle ore 21.00, piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il concerto dell'dal titolo(in foto una esibizione in piazza Sant'Agostino, ndr).A dirigere l'orchestra sarà il Maestro, mentre al violino si esibirà, al pianoforteed al bandoneonSaranno suonati brani di de Dios Filiberto, Rodriguez, Mores, Villoldo, Ziegler, Gardel, Melo, Stratta, Laurenz e dall'immortale Astor Piazzolla.Ingresso libero con mascherina fino ad esaurimento posti contingentati per far fronte alle norme anti-Covid.