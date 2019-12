Sabato il Concerto gospel voluto dalla Fidapa Giovinazzo

Tra le espressioni canore più apprezzate durante le festività natalizie, un posto speciale lo occupa il canto gospel. Nel gospel, il canto e la preghiera rivolta a Dio si fondono in perfetta armonia.Con questa modalità gli schiavi afroamericani affidavano i loro canti-preghiera al buon Dio per trovare la forza, per sperare e credere che un giorno la loro vita difficile di schiavi sarebbe finita.Nel corso delle diverse epoche storiche molte di queste canzoni sono diventate oggetto di attenzione da parte di artisti e note voci della musica internazionale. Tante splendide canzoni sono state composte e sono un prezioso patrimonio culturale per l'umanità tutta visto il loro valore artistico e musicale. Tanti di questi brani sono divenuti simbolo di un repertorio che a Natale dona gioia al cuore .A Giovinazzo potremo ascoltare un repertorio di canzoni gospel grazie ad un'idea della sezione cittadina della. Infatti, è previsto per sabato 28 dicembre nella Parrocchia San Domenico il concerto. Si tratta di una delle date del tour dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari .L'iniziativa è stata organizzata con il Patrocinio della Città Metropolitana di Bari e dell'Assessorato alla Cultura della Città di Giovinazzo.L'Orchestra Sinfonica, diretta da, si esibirà con iche avranno come solistitre cantanti pugliesi di rilevante prestigio artistico. Saranno accompagnati anche daalla chitarra elettrica e acustica,alle tastiere e pianoforte,al basso elettrico ealla batteria. La direzione musicale ed artistica è delIl concerto sarà una interessante occasione per ascoltare brani celebri cari al cuore e alle emozioni dolci che nelle festività natalizie ben si collocano. L'inizio è previsto per le ore 20.00. L'ingresso è libero.