Stasera disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare

Si terrà questa notte, tra il 23 ed il 24 giugno, la nuovanella città di Giovinazzo.Le operazioni avranno inizio alle ore 23.00 e si protrarranno per alcune ore e non sarà esclusa alcuna zona del territorio. Le raccomandazioni dell'Ente comunale sono le medesime di sempre: chiudere gli infissi esterni al passaggio degli operatori, non lasciare indumenti o alimenti su balconi e davanzali delle finestre, tenere in casa gli animali domestici e non circolare per strada nelle zone in cui è in corso la disinfestazione.Si tratta di interventi cadenzati previsti da un piano ordinario approntato dal Comune di Giovinazzo che si ripeteranno anche nei prossimi mesi.