Stasera c'è il Gamberemo: si accendono le luminarie per la Festa Patronale

Era atteso dopo i due anni di stop per la pandemia e finalmente torna a Giovinazzo. Stasera, 17 agosto, alle ore 20.00, si terrà ilorganizzato dallaIlsarà anche l'occasione per l'accensione delle luminarie per la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, prevista per le 20.30 poco prima della partenza ufficiale. A dare il via, ai piedi di Palazzo di Città, sarà il sindaco Michele Sollecito.La serata sarà presentata dae daed è inserita sia nel programma dei festeggiamenti per la Patrona, sia nel cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'ente comunale. Si gareggerà sia in piazza Vittorio Emanuele II (dove sono attesi gli atleti d'elite dellaper la Cattedrale eper San Domenico), sia in mare, in Cala Porto, per una frazione spesso rivelatasi decisiva.Il format serale dovrebbe portare nella centralissima agorà giovinazzese migliaia di persone. In gara i cinque rioni cittadini, San Domenico, Sant'Agostino, Immacolata, Cattedrale/Centro Storico e San Giuseppe, pronti a darsi battaglia per assicurarsi il Palio e la bella formella, restituita ieri sera nella cerimonia della benedizione dei gonfaloni tenutasi a San Domenico.Torna il Gamberemo, alla sua 29ª edizione. Torna il palio dei giovinazzesi in cui nessuno farà sconti.