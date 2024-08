Stasera a Levante la proiezione di "Pattini e acciaio"

Dopo la Festa Patronale, va completandosi il programma del cartellone, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo guidato da Cristina Piscitelli.Questa sera, 22 agosto, a partire dalle ore 21.00, per la rassegna "Cinema sotto le Stelle", insarà proiettato il docufilmdi Rossella De Venuto, presentato in anteprima mondiale nella sezione ItaliaFilmFest/Doc alla quindicesima edizione del Bif&st – Bari International Film&tv Festival, tenutasi nel capoluogo pugliese dal 16 al 23 marzo scorsi.La storia, in un felice allineamento di pianeti, è quella di un paese del sud Italia, Giovinazzo e della sua squadra di hockey su pista, uno sport da sempre dominato dalle città del nord Italia. La squadra è voluta dall'ingegner Michele Scianatico, presidente dello stabilimento Acciaierie Ferriere Pugliesi, polo industriale dell'industria siderurgica sin dagli anni '20. L'allenatore della squadra è Gianni Massari, campione di pattini a rotelle, che viene assunto come capo del personale della fabbrica e animatore del settore sportivo.