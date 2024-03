"Pattini e Acciaio", così Giovinazzo si è raccontata al BiF&st

Giovinazzo protagonista del, la rassegna cinematografica che impreziosisce da alcuni anni il panorama culturale del capoluogo pugliese. La proiezione didella bravafilm prodotto daha raccontato a quanti non la conoscessero, l'epoca d'oro dell'economia e dello sport giovinazzese, epoca condita però da contraddizioni sociali. L'hockey su pista come aggregazione e riscatto sociale.«Abbiamo vissuto una serata straordinaria al Bif&st - ha raccontato il sindaco Michele Sollecito - Al "Piccinni" è andata in scena la storia dell'AFP narrata con suggestione e carico emotivo grazie al film "Pattini e Acciaio" di Rossella Devenuto prodotto da Maurizio Antonini. Una folta delegazione giovinazzese ha animato la sala e le emozioni si alternavano tra il ricordo delle grandi gioie del passato e il desiderio ardente e mai spento di ricreare quel clima vincente che ha reso orgogliosi i giovinazzesi. In "Pattini e Acciaio" c'è tutto - è stato il commento dell'attuale primo cittadino -: la fabbrica, l'impronta olivettiana di Scianatico, il fare educativo di Massari, il Parco, la prima pista, la serie A, la condizione meridionale, la caparbietà della società, l'estro funambolico di Pino Marzella, i dettagli di Giuseppe De Girolamo, la narrazione diretta del capitano Franco Frasca e di Tommaso Colamaria…Immagino - ha sottolineato Sollecito - che l'attuale squadra di Hockey presente sabato sera si sia sentita ulteriormente caricata di responsabilità per il futuro. Un avvenire sportivo - ha concluso il sindaco - che è nelle mani del presidente Francesco Minervini e di tutto il suo staff di collaboratori, una storia che necessita della nostra collaborazione perché questo sogno spieghi nuovamente le ali».