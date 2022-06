Spot Cornetto Algida, Giovinazzo torna nelle case degli italiani

Giovinazzo è ancora una volta nelle case di tutti gli italiani, almeno per questa estate 2022, quella che in tanti hanno pronosticato essere la stagione della ripartenza post-pandemia.Il nuovo spot delgirato in Cala Porto e nel borgo antico, sta andando in onda su tutte le maggiori reti reti televisive italiane, in chiaro e sulle piattaforme satellitari. Si tratta, come ci hanno spiegato dall'amministrazione comunale, delle immagini già filmate a maggio del 2021 e rimontate per realizzare una nuova pubblicità.il grande marchio fondato a Roma nel 1945 e proprietario dell'Algida, punta dunque ancora sul nord Barese e sulla Puglia, confermando Giovinazzo quale cornice per una estate fatta di sole, caldo, mare, bellezza e amori giovanili accompagnati dal gelato col "cuore di panna" che tante generazioni di italiani hanno consumato.Cornetto, simbolo delle stagioni più belle delle nostre vite da almeno mezzo secolo.