In onda lo spot del cornetto Algida girato a Giovinazzo

Il cuore di panna sembra più buono se la cornice per girare lo spot è Giovinazzo.La piccola perla del nord barese è da qualche ore su diversi canali tv grazie alla pubblicità con cuiil suo gelato più famoso, appartenente all'immaginario giovanile di tante generazioni.Le riprese inerano state girate agli inizi di maggio e finalmente nelle scorse ore è avvenuta la messa in onda. Una nuova vetrina per la cittadina adriatica, individuata come affascinante luogo in cui proporre le emozioni di un'estate per i giovani finalmente da vivere, secondo l'idea dei vertici della multinazionale olandese-britannica Unilever, che aveva rilevato qualche anno fa il marchio fondato nel lontanissimo 1945 a Roma.Il cornetto Algida è uno dei simboli della bella stagione italiana e Giovinazzo sullo sfondo è una carezza agli occhi ed al cuore di chi la ama.