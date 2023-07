Spettacoli di stuntman all'area mercatale di Giovinazzo

Appuntamento dal 7 al 12 luglio a Giovinazzo, all'interno dell'area mercatale, in piazzale Salvo D'Acquisto dove si terrà lo show degli stuntmen firmato Didi Bizzarro,con spettacoli acrobatici mozzafiato da 90 minuti.Ilè formato da piloti professionisti che dal 1968 si sono specializzati nella guida acrobatica con auto e moto, truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacoli live e controfigure cinematografiche a livello mondiale per film del calibro di 'Fast & Furious 10', 'Mission Impossible', Equilizer, House of Gucci vantando collaborazioni degne di nota come quelle con Ducati, Fiat, GM e Mountain Dew che, nel corso degli anni, li hanno portati a eseguire performance pazzesche in tutti i continenti del pianeta.Fondatori italiani di una nuova idea di intrattenimento, lo Stuntman Show, e con oltre 48mila esibizioni dal vivo e 59 anni di esperienza all'attivo, gli stuntman di Cinecittà del Team Bizzarro intratterranno i presenti con acrobazie mozzafiato, auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stunt riding con moto e quad, freestyle motocross, effetti cinematografici e molto altro ancora, per un'ora e mezza di pura adrenalina e divertimento.Ci sarà anche la possibilità di salire in auto per vivere un'esperienza indimenticabile in prima persona, sia sulle quattro che sulle due ruote, il tutto in assoluta sicurezza.