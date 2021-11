Sostenibilità, arte, cultura. Maldarizzi Automotive S.p.A. presenta a Bari Nuova BMW iX

Maldarizzi Automotive S.p.A. dà il benvenuto a Bari a Nuova BMW iX con evento esclusivo in cui il design incontra la tecnologia e la funzionalità incontra il piacere di guidare. L'appuntamento è per Lunedi 22 Novembre alle ore 20:00 in Via Giuseppe Bozzi, 73 a Bari.Un evento che sancisce l'approdo di Nuova BMW iX negli showroom BMW di Maldarizzi Automotive S.p.A. e sulle strade italiane e che presenta in esclusiva la nuova ammiraglia tecnologica BMW 100% elettrica che combina il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e un design all'avanguardia, interni spaziosi e di lusso, connettività e servizi digitali per una nuova interpretazione della modalità sostenibile."Design, arte, cultura e sostenibilità" sarà il concept di una serata che Maldarizzi Automotive S.p.A. regala alla città di Bari. Gli ospiti saranno circondati da suggestioni futuristiche e tecnologiche grazie anche ai tanti partner co-protagonisti dell'evento: dagli allestimenti floreali firmati Botlea, alle opere d'arte della galleria Studio Cromie di Grottaglie, dai sapori nippo-pugliesi dei piatti di Ristorante Vettor, allo stile contemporaneo di Corderia 1995, passando per le idee, le ispirazioni e i colori del concept store Interno 12, fino alle proposte di interior design dal sapore industriale firmati "da a" .Nuova BMW iX. L'alba di una nuova era.Lunedì 22 Novembre alle ore 19:00 in Via Giuseppe Bozzi, 73 a Bari.