Sorrisi dietro la mascherina, Megamark omaggia con un video tutti i lavoratori

Social Video 4 minuti Megamark omaggia con un video tutti i lavoratori

L'emergenza Coronavirus ha avviato una nuova quotidianità, partendo proprio dalla routine della spesa. I supermercati non hanno mai chiuso, sono diventati anzi fondamentali presidi per l'approvvigionamento alimentare, con la crescente fatica del personale a lavoro. Anche i supermercati del gruppo Megamark hanno osservato da vicino questi rapidi cambiamenti, adattandosi alle nuove normative, potendo guardare negli occhi tutti i giorni i clienti, tra preoccupazioni e necessità di contatto umano, di conforto, di voglia di sorridere di nuovo.La nuova vita stravolta dal virus non ha però affievolito la vitalità dei lavoratori dei supermercati Dok, Famila e Sole365 di Puglia e Campania, protagonisti del video realizzato dall'agenzia di comunicazione "I Monelli" di Corato.Una carrellata di immagini, di piccole cose di cui sentiamo la mancanza, come le passeggiate all'aria aperta, le strette di mano, gli abbracci alle persone care, raccontano di un momento difficile per tutti. Il lavoro è drasticamente cambiato, anche nel mondo della comunicazione: lo dimostra questo video prodotto interamente "da casa" attraverso il metodo dello smart working, vista l'impossibilità di poter effettuare riprese dal vivo, unita alla difficoltà di lavorare in team senza confronto diretto, lontani dall'ufficio.Un insegnamento prezioso arriva proprio dai dipendenti del gruppo Megamark: attraverso la loro testimonianza possiamo vedere come sia possibile lavorare con entusiasmo e, con la mascherina, a sorridere con gli occhi.