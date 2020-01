Sorpresi a rubare ortaggi: ladri messi in fuga dalle Guardie Campestri

Sventato il furto di un grosso quantitativo di ortaggi. Circainfatti, stavano per prendere il volo, quando è arrivata una pattuglia dellea mettere il bastone fra le ruote ad alcuni malviventi, riusciti a dileguarsi a piedi nei campi adiacenti.Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18.30, gli uomini in divisa deldi via Gioia, durante un controllo del territorio rurale, giunti nei pressi di un fondo agricolo in località Sant'Egidio, hanno scorto, in ombra, degli individui che all'arrivo degli agenti si sono allontanati velocemente a piedi, in differenti direzioni. La banda s'è così dispersa nelle campagne, riuscendo a trovare una scappatoia nel buio, in mezzo ai campi, abbandonando la preziosa refurtiva.All'arrivo delleè stato svolto un sopralluogo: sul terreno sono stati rinvenuti, restituiti al proprietario. E avrebbero preso il volo verso chissà quali lidi, se l'intervento non fosse stato celere. Intanto procedono le indagini a caccia degli autori. «I ladri si stanno facendo sempre più sfrontati - rivelano dal Consorzio -. L' unica forma di contrasto a tale fenomeno è l'intensificazione dei controlli e la collaborazione degli agricoltori».Per questo motivo, leinvitano a segnalare qualsiasi attività illecita al numero di pronto intervento. «Il servizio di segnalazione è un'arma di repressione attiva davvero incisiva, utile almeno per sventare i furti nelle campagne e preservare il raccolto», concludono