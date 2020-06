Solo un caso di positività al Coronavirus in Puglia nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia



La situazione attuale

La Regione Puglia ha reso noto, nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, che è stato registrato un solo nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime ore, su 1.810 tamponi effettuati. Il totale dei positivi da inizio pandemia è quindi salito a 4.499, all'esito di 121.500 tamponi effettuati.La persona risultata affetta dal virus è residente nella Città Metropolitana di Bari. I pazienti ancora ammalati in Puglia sono al momento 1.051. Nell'ex provincia barese, da inizio emergenza sanitaria, sono stati registrati 1.487 contagi.Nella giornata di ieri vi sono stati purtroppo altri due decessi, entrambi nel brindisino. Il totale dei morti per Coronavirus- Covid-19 in Puglia è pertanto salito a 508.146 Provincia di Foggia133 Area Metropolitana di Bari75 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneSono 2.939 i pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle, mentre solo il 13,7% degli attualmente positivi è ricoverato in ospedale. Di questi ancora 11 lottano in terapia intensiva.