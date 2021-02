Sollecito su sostegno ad affitti: «Chiesto alla Regione Puglia integrazione fondo»

La delibera della Regione Puglia n.1724 del 22 ottobre 2020 aveva di fatto ristretto la platea di possibili aventi diritto al sostegno per affitti, proprio in una anno particolare ed in cui, di pari passi con quella sanitaria, morde ancora di più la crisi economica.Su questo tema è intervenuta l'ANCI Puglia che, nelle scorse ore, ha inviato all'Assessore regionale alle Politiche Abitative,l'allargamento di quelle maglie.Su Giovinazzo è stato netto il commento dell'Assessore comunale alle Politiche Sociali,: «L'impostazione della delibera regionale - ha spiegato - prevede che le risorse destinate dalla Regione, quale sostegno agli affitti, ricadrebbero paradossalmente su unarispetto a quanto accaduto negli anni scorsi. È davvero un controsenso - è stata la sua sottolineatura - che nell'anno del Covid si cerchi di aiutare meno famiglie rispetto agli anni precedenti.Per tale motivo - ha concluso Sollecito - come ANCI Puglia abbiamo chiesto all'Assessore regionale Anna Grazia Maraschio l'integrazione delle risorse del Fondo, così da soddisfare, anche parzialmente, le richieste di più famiglie».Una posizione sensata quella dell'Associazione che riunisce gli amministratori italiani e che fotografa l'attuale situazione economica pugliese, con un numero purtroppo crescente di nuclei familiari che hanno bisogno di sostegno concreto e che sono vicine alla disperazione.