Il delfino avvistato a Giovinazzo
Attualità

Sollecito firma divieto di balneazione nei pressi del grampo

Il cetaceo è vicino alla costa giovinazzese da giorni

Giovinazzo - venerdì 12 settembre 2025 21.34
«Ho appena firmato un'ordinanza di divieto di balneazione nelle vicinanze del "Delfino" (esemplare di Grampus Griseus) in acque giovinazzesi al momento situato in zona Levante in Cala Spiriticchio (tra la pizzeria Gattoverde e il Ristorante Toruccio).

Ho ordinato il divieto di balneazione nonché il divieto di avvicinamento e di prelievo di acqua di mare, il rischio di infezione batteriche è altissimo. Questo esemplare di Grimpus, specie protetta a livello nazionale e internazionale, ha già ricevuto un trattamento antibiotico nella speranza che si riprenda ma in attesa di ciò occorre evitare il rischio di infezioni. Confido nell'attenzione da parte di tutti. Il divieto vale ovviamente anche se il Grimpus dovesse spostarsi in altre zone del nostro mare».

Così il sindaco di Giovinazzo,Michele Sollecito, nella serata di venerdì 12 settembre.
  • Grampo
