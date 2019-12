Sicurezza, parola d'ordine per la notte di San Silvestro

Non si abbasserà nemmeno lala guardia per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Anzi, proprio per la notte dell'ultimo dell'anno, gli uomini dell'incrementeranno i controlli., infatti, saranno in azione lungo le principali arterie stradali cittadine per prevenire e contrastare qualsiasi attività illegale e soprattutto per garantire la massima sicurezza alle centinaia di persone che scenderanno in strada oppure si riverseranno nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II per festeggiare, in modo consapevole, l'inizio del 2020. I controlli saranno severi e naturalmenteSin dal pomeriggio, però, nell'ambito di mirati servizi di controllo finalizzati a disincentivare l'acquisto dei pericolosi fuochi illegali, i militari effettueranno controlli a tappeto nelle rivendite di materiale pirico e su veicoli o persone considerati sospetti. Inoltre sono state diramate anche una serie di istruzioni affinché eventuali incidenti siano subito segnalati, in modo da avere una statistica anche a livello nazionale di quello che accade sul fronte dei botti.Gli uomini della, dal canto loro, vigileranno sul territorio cittadino sino alle ore 23.30, mentre igarantiranno la sicurezza fino alla prima alba del 2020. Massima vigilanza anche sulla serata organizzata, dalle ore 23.30, in piazza Vittorio Emanuele II e che vedrà sul palco. Forze dell'ordine in strada, quindi, per garantire sicurezza nella notte di San Silvestro. In allerta anche ile i«Speriamo che non scarseggi il senso di responsabilità - spiegano daldi via Cappuccini - per evitare quelle esagerazioni che troppo spesso portano a eventi imprevedibili». L'invito che giunge invece dalladi via Matteotti è «alla massima prudenza nella guida degli autoveicoli». Il consiglio è dunque quello di non mettersi al volante se si ha bevuto: è bene far guidare l'auto a chi non ha bevuto, in modo da non correre alcun rischio.Anche una minima quantità di alcol può infatti alterare il livello di attenzione. A conclusione di questo lavoro di prevenzione, le forze dell'ordine invitano tutti «a evitaretale da recare pericoli all'incolumità propria e altrui. L'invito è al divertimento, ma consapevole».