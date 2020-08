Sette nuovi positivi al Covid in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

Ci sono altreal Covid-19 in Puglia, secondo quanto riferito nel pomeriggio di ieri, 6 agosto, nel consueto bollettino regionale. I casi sono così distribuiti tra le province: tre nell'Area Metropolitana di Bari, due nel leccese, uno nel foggiano e uno nel tarantino.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 251470 test rino-oro-faringei e 4.685 hanno dato esito positivo.Nella giornata di ieri non sono stati registrati decessi e quindi il numero di morti in Puglia per Coronavirus resta diI positivi in Puglia sono attualmente 158, di cui 134 in isolamento domiciliare e 24 ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti a 3.974 (10 sono giovinazzesi).