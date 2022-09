Sequestrati 360mila prodotti pericolosi: «Simili ad alimenti, ma non commestibili»

Lanel corso del periodo estivo ha rafforzato i controlli su tutto il territorio dell'area metropolitana di Bari, specie nelle aree a ridosso delle litoranee, per contrastare ogni tipo di illecito, concentrando l'attenzione nell'ambito della contraffazione e dell'abusivismo.Sequestrati, tra cui apparecchi elettrici, giocattoli, similalimenti e capi di abbigliamento contraffatti.sono state segnalate. In particolare sono stati sottoposti a sequestro apparecchiature elettroniche e giocattoli, tra cui braccioli gonfiabili da mare per bambini, accessori per feste (palloncini gonfiabili, trombette, cappellini, braccialetti e occhiali luminosi fluorescenti) e portachiavi con puntatore laser con il marchio di conformità europea "CE" indebitamente apposto e privi delle indicazioni e precauzioni d'uso, oltre ad accessori e capi di abbigliamento contraffatti posti in vendita in occasione di concerti.Inoltre sono stati sequestratiche, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore ed aspetto da farli apparire come tali, con grave pregiudizio per la salute dei consumatori. Nello specifico si trattava di piccole pietre ovali colorate, che per la forma e l'aspetto potevano indurre l'acquirente a pensare che fossero delle caramelle per bambini.