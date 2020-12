Sequenziato anche in Italia il genoma della variante del Covid-19

È stato sequenziato dal Dipartimento scientifico delil genoma della variante del virus Sars CoV 2 che ha già contagiato tante persone in Gran Bretagna e che sembra propagarsi con maggiore celerità. La variante è stata rintracciata su una persona in isolamento con il proprio convivente.Prudente sul tema il Ministro della Sanità italiano,che ha tuttavia dispostodecisione analoga a quella presa da altri Paesi del vecchio continente. Chiunque sia rientrato dai Paesi britannici negli scorsi giorni è pertanto obbligato a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare.È invece di questo pomeriggio la notizia che la presidenza tedesca dell'Unione Europea ha convocato per domattina, 21 dicembre, una riunione d'urgenza con i rappresentanti dei Paesi membri, come riportato da ADN Kronos. Ad annunciarlo è stato portavoce il portavoce della presidenza teutonica,. Lo scopo del vertice sarebbe quello di «coordinare la risposta alla nuova variante del Coronavirus nel Regno Unito».Infine qualche rassicurazione è giunta da alcuni virologi anche nel nostro Paese: questa mutazione del Sars CoV 2 non comprometterebbe, ad una prima osservazione, l'efficacia vaccinale.