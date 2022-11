Scritte nel borgo antico ed a Levante: la posizione del sindaco Sollecito

Dopo le foto circolate sui social network ed i nostri articoli, nelle scorse ore è stato il sindaco di Giovinazzo,, a tornare sugli spiacevoli eventi che hanno caratterizzato il ponte di Ognissanti a Giovinazzo. Scritte sono infatti apparse su Palazzo Vescovile, sulle sedute della rotonda di Levante ed in piazzale Aeronautica Italiana nella notte del 31 ottobre. Una notte funesta per l'intera comunità, in cui gruppetti di minori sembrano aver avuto campo libero, nonostante i divieti e le chiusure di Villa Comunale e Parco Scianatico.Su quei fatti è dunque tornato il sindaco Sollecito che ha voluto fornire la sua chiave di lettura. Di seguito il testo completo:«Non pubblicherò le foto dello scempio perpetrato con le bombolette spray alle pietre storiche del nostro centro storico, girano ormai da ieri. Servirebbe ad alimentare rabbia e, forse, peggio ancora: emulazione.Siamo al lavoro per rimediare e ripulire le mura nonché per individuare i responsabili di questo gesto sconsiderato. Leggendo i vostri commenti sin dallo scorso 31 ottobre mi sono fatto l'idea che ormaiCapite bene chenon solo perché non è possibile un dispiegamento di forze permanente che vada dalla passerella sul mare sino al parco, passando per le villette periferiche e per la villa comunale. Non è possibile anche perché si tratta quasi di delegare con facilità ad altri una questione educativa che riguarda noi in prima persona: famiglie, scuole, istituzioni.L'indignazione che come comunità stiamo esprimendo in queste ore, deve essereSi discuta di questo alla prima occasione utile dove vi sono adolescenti e neo diciottenni – la fascia d'età più delicata – cercando di allargare sempre più i confini del senso civico e i confini del sentimento fiero di cittadinanza che dovrebbe spingerci ad azioni nobili, grandi o piccole che siano.Noi dal canto nostroe siamo consapevoli che non sempre ogni decisione è giusta al cento per cento nel pieno rispetto del pensiero di ognuno.Vi auguro una buona giornata e vi ricordo che oggi alle 15.30 dinanzi alla cappella del cimitero comunale ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo in commemorazione di tutti i defunti».