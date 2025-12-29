Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca

La denuncia, rilanciata dal deputato, è die racconta di un tentato furto sventato da un militare dell'di Giovinazzo,, nella stazione ferroviaria di Napoli. «Grazie alle nostre forze dell'ordine e al nostro coraggioso soldato», è scritto nel post social.I fatti risalgono a sabato sera, alle ore 21.15, nell'area antistante lo scalo ferroviario di, dove «la nostra autrice, che era a Napoli per questioni lavorative - le parole del deputato di-, ha subito in stazione un tentativo di scippo». L'aggressione alla donna da parte di una coppia di banditi è stata violenta: è finita a terra e poi ha battuto con forza il ginocchio. «Pare che più che battere con il ginocchio a terra non si sia fatta niente».Uno dei due balordi, infatti, dopo averla raggiunta alle spalle, avrebbe tentato di strapparle la catenina d'oro che la donna portava al collo. Il post social rilanciato dal deputato Borrelli è proseguito con la cronaca di quanto accaduto: «Uno dei due malviventi è stato acciuffato dalla Polizia di Stato e dai soldati in servizio per l'operazione», fra cui proprio il militare residente a Giovinazzo, di appena 21 anni, in servizio presso l'«In particolare - ha aggiunto Borrelli - il giovanotto in questa foto (l'immagine è quella che ritrae Bonvino, figlio d'arte e due volte vice campione italiano sui 1.200 siepi e sui cross) avrebbe bloccato lo scippatore», inseguendolo e bloccandolo. «Grazie alle nostre forze dell'ordine e al nostro coraggioso soldato», ha concluso.