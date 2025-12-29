Cronaca
Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca
Il post, rilanciato dal deputato Borrelli, racconta la cronaca di quanto accaduto: «Grazie alle nostre forze dell’ordine e al nostro coraggioso soldato»
Giovinazzo - lunedì 29 dicembre 2025 16.38
La denuncia, rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è di Giustino Catalano e racconta di un tentato furto sventato da un militare dell'Esercito Italiano di Giovinazzo, Antonio Bonvino, nella stazione ferroviaria di Napoli. «Grazie alle nostre forze dell'ordine e al nostro coraggioso soldato», è scritto nel post social.
I fatti risalgono a sabato sera, alle ore 21.15, nell'area antistante lo scalo ferroviario di Napoli Centrale, dove «la nostra autrice Gabriella Baggio, che era a Napoli per questioni lavorative - le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra -, ha subito in stazione un tentativo di scippo». L'aggressione alla donna da parte di una coppia di banditi è stata violenta: è finita a terra e poi ha battuto con forza il ginocchio. «Pare che più che battere con il ginocchio a terra non si sia fatta niente».
Uno dei due balordi, infatti, dopo averla raggiunta alle spalle, avrebbe tentato di strapparle la catenina d'oro che la donna portava al collo. Il post social rilanciato dal deputato Borrelli è proseguito con la cronaca di quanto accaduto: «Uno dei due malviventi è stato acciuffato dalla Polizia di Stato e dai soldati in servizio per l'operazione Strade Sicure», fra cui proprio il militare residente a Giovinazzo, di appena 21 anni, in servizio presso l'82° Reggimento Fanteria "Torino" di Barletta.
«In particolare - ha aggiunto Borrelli - il giovanotto in questa foto (l'immagine è quella che ritrae Bonvino, figlio d'arte e due volte vice campione italiano sui 1.200 siepi e sui cross) avrebbe bloccato lo scippatore», inseguendolo e bloccandolo. «Grazie alle nostre forze dell'ordine e al nostro coraggioso soldato», ha concluso.
