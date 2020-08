Scippa una donna. Bloccato a Terlizzi da un carabiniere libero dal servizio

Nella mattinata di giovedì scorso, come anticipato da TerlizziViva.it , un carabiniere effettivo alla, mentre era a Terlizzi, libero dal servizio, ha arrestatoche si era reso responsabile di uno scippo. Puntava a soldi facili, fatti a spese di una passante,In particolare, alle ore 13.00, il baby scippatore l'ha vista in via Derna, nei pressi della stazione ferroviaria, e ha realizzato che strapparle la collana sarebbe stata cosa facile. Così, dopo aver afferrato il collo della donna, le ha strappato. Vistosi scoperto, il ragazzo si è dato alla fuga a piedi. Dietro di sé, però, c'erano alcuni passanti, ma soprattutto un vice brigadiere libero dal servizio che ha subito notato l'agitazione di alcuni cittadini.Così, dopo aver acquisito le prime informazioni sull'accaduto, s'è messo all'inseguimento del giovane malfattore. Che non ha fatto molta strada: il militare, infatti, dopo aver raggiunto il malvivente,all'incrocio tra via Piave e viale Roma, anche grazie all'ausilio fornitogli da un altro militare sopraggiunto sul posto. Lo scippatore in erba è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto: dovrà rispondere del reato diImmediato, inoltre, è stato l'intervento in soccorso della donna che, sotto shock, è stata condotta presso ladove ha formalizzato la denuncia. La collana è stata restituita alla malcapitata, mentre il, su disposizione dell'è stato collocato agli arresti domiciliari.