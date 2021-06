Sciopero del trasporto pubblico, in piazza anche De Blasi

«Alta adesione, in media dell'80% con punte in alcune grandi città del 100%». Lo riferisconosullo sciopero di 24 ore di autoferrotranvieri e internavigatori del trasporto pubblico locale. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindacalista giovinazzeseSi sono svolti presidi in tutte le città italiane. A Roma si è tenuto un presidio davanti alla sede deldove una delegazione sindacale è stata ricevuta dal capo di gabinetto del ministro, mentre a Bari il sit-in si è svolto in piazza Prefettura: «Abbiamo chiesto al Ministero di avviare un tavolo tra parti datoriali e sindacali per trovare una soluzione alla vertenza del».Il Ministero si è impegnato a convocare le parti, avendo compreso le ragioni esposte dalle organizzazioni sindacali. «Senza concrete risposte - sostengono infine- la protesta proseguirà attraverso tutte le azioni consentite, nella consapevolezza che, purtroppo, il disagio maggiore, oltre che sui lavoratori, per il sacrificio economico che esse comportano, si ripercuoterà sui cittadini con gravi disagi sull'avvio dell'anno scolastico».Per, componente del direttivo aziendale del​l'e del direttivo provinciale della«rinnovare il contratto di lavoro di autoferrotranvieri e internavigatori significa anche avviare quanto prima una riforma dell'intero settore ed avere una rete di trasporto pubblico più efficiente, capillare e affidabile».