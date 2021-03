Scendono gli attualmente positivi a Giovinazzo, ma Depalma tiene alta la guardia

Scende il numero degli attualmente positivi al Covid-19 a Giovinazzo.Sono, 4 in meno rispetto all'ultimo bollettino del 27 febbraio scorso (9 le vittime da inizio pandemia). Il Sindacoha tuttavia sottolineato come sia estremamente importante tenere alta la guardia poiché le varianti del virus, soprattutto quella inglese, si stanno manifestando in più parti della regione e sono più contagiose, sebbene non è dimostrato siano più letali.«Sappiamo che sta arrivando la terza ondata e dobbiamo essere maggiormente prudenti - ha detto il primo cittadino in un video - e già da domani, 6 marzo, girerà un mezzo della Protezione Civile con un mio messaggio pre-registrato per non assembrarvi o aggregarvi, soprattutto nei luoghi di grandi richiamo come la piazza, i lungomari ed in altri gradevoli della città. Bisogna stare distanti, il mio invito - ha aggiunto Depalma - è a non accalcarvi in alcuni luoghi della città. Lo torneremo a fare nei prossimi mesi».ha altresì rivolto un pensiero alle attività commerciali, invitando i titolari a tenere i tavolini a distanza di sicurezza «cosa che - ha sottolineato il Sindaco - nei giorni scorsi non ho visto fare. Non siamo qui per sanzionare nessuno, ma attenzione per tutelare la salute dei cittadini metteremo in campo tutte le misure affinché quelle distanze siano rispettate».Il video integrale a questo link