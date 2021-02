Scende ancora il numero dei positivi al Covid in Puglia. A Giovinazzo sono 123

Il dato complessivo di Giovinazzo

17 morti ed 829 guariti

I contagi nella giornata di ieri

Scende ancora il numero complessivo di attualmente positivi al Covid-19 in Puglia: sono 32.695 (-503 rispetto all'ultimo rilevamento) ed il 95,6%, pari a 31.253 persone, si sta curando a casa. I ricoverati sono però in aumento: sono 1442 e 160 lottano in terapia intensiva.I dati del contagio a Giovinazzo sono stati aggiornati dal Sindaco Tommaso Depalma nella mattinata di ieri: sono positive al virus sul territorio cittadino 123 persone, mentre i contagiati dal principiare dell'emergenza sanitaria sono stati 722. Sono 590 i guariti e purtroppo 9 le vittime.In Puglia, nelle ultime ore, sono stati registrati 17 decessi, 3 nel barese. Il computo totale dei morti in regione dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3782. L'Area Metropolitana di Bari è la più colpita tuttavia, con 1203 vittime.I guariti invece sono stati 829, portando il totale da inizio pandemia a 104.325.Nella giornata di ieri, 22 febbraio, sono stati ufficializzati 343 nuovi contagi (in realtà frutto di tamponi effettuati nel fine settimana) su 4161 test rinofaringei, pari all'8,24% del totale , una percentuale superiore di circa 3 punti al 5,64% della media nazionale.Un dato su cui sono in corso riflessioni.