Saverio Andriano sarà coordinatore per Giovinazzo dei Popolari con Emiliano

Con la nomina, da parte dell'Assessore al Personale della Regione Puglia e Coordinatore provinciale deiGianni Stea, del Coordinatore cittadino del Comune di Giovinazzo, l'ex Sindaco, il Movimento rafforza ulteriormente il radicamento politico in città.«L'attività sarà improntata da principi democratici, cristiani e riformisti con l'obiettivo di condividere azioni e progettualità per valorizzare il nostro territorio», è sottolineato in una nota congiunta a firma anche del Coordinatore regionale dei Popolari, Sen. Totò Ruggeri.Prosegue quindi senza sosta l'attività dei Popolari-Popolari con Emiliano, con la nomine dei dirigenti in tutti i Comuni del Barese e l'apertura di nuove sedi. Contemporaneamente sono al lavoro i Consiglieri regionali e i Coordinatori provinciali affinché in breve tempo, il Movimento possa articolarsi in tutte le città e i paesi della Puglia, dove sarà presente con proprie liste alle elezioni amministrative.Su Giovinazzo sarà interessante la collocazione in vista delle elezioni amministrative del 2022.