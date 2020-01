Sant'Antonio Abate, il banditore all'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi"

non poteva perdere l'appuntamento annuale legato alla festa deifacendo rivivere agli alunni momenti speciali, per mantenere viva la tradizione locale.Nei giorni precedenti fervevano nelle classi i preparativi per la festa: la lettura della storia dell'origine del "falò di Sant'Antonio", l'allestimento di laboratori manipolativo-creativo- espressivi per la realizzazione di mascherine, copricapo, laboratori linguistici e laboratori grafico-pittorici per la produzione di elaboratori finalizzati alla partecipazione alla mostra organizzata dallTale iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dai bambini che, attraverso la propria creatività e l'utilizzo di materiali e tecniche varie, hanno prodotto elaborati artistici.Ieri, venerdì 17 gennaio, con l'accensione dei falò da parte dei collaboratori scolastici e da alcuni nonni e papà, nei nostri plessi gli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole dell'Infanzia, accompagnati dai docenti hanno ravvivato l'antica tradizione locale.Intorno al grande "fuoco" i bambini hanno ascoltato con attenzione il racconto narrato dal banditore dell'Associazione "Culturaly" e alcune poesie in vernacolo scritte dai compagni delle classi quinte. Ai piedi del falò troneggiavano i grandi protagonisti della festa con l'elemento fuoco:, recipienti in terracotta, colmi distraordinarie fave locali.Presente all'evento la Dirigente scolasticache ha manifestato il suo entusiasmo complimentandosi con i partecipanti.Il momento di festa si è concluso conin un clima di divertimento e coinvolgimento e con la degustazione nelle classi dei "fresidde", piccoli prodotti da forno zuccherati, figli della tradizione povera contadina.