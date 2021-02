San Valentino: come rendere magico questo evento con Il Tesoro Gioiellerie

Da oltre vent'anni il Tesoro Gioiellerie di Molfetta è il punto di riferimento per ogni occasione. San Valentino, ormai alle porte, è una di quelle occasioni magiche perCon Catia e Felice, i titolari delle note gioiellerie e tutto il team di consulenti alle vendite non sbaglierete mai! Tantissime le proposte tra cui scegliere: per chi vuole osare con gioielli scintillati è possibile recarsi presso la storica gioielleria di Corso Umberto I, dove troverete le collezioni di Chantecler Capri, Salvini, Giorgio Visconti e tanto altro per Lui e per Lei. Oppure, è possibile recarsi presso la boutique gioielleria Il Tesoro GLAM dove potrete trovare i gioielli DoDo, Kidult, Valentia Ferragni e i più glamour del momento.Inoltre, fino al 14 febbraio è possibile approfittare della promozione sui gioielli Pandora con un fantastico 3X2, dove scegliendo tre gioielli, uno è in omaggio!E per concludere, in occasione di questo giorno tanto magico, Il Tesoro Gioiellerie ha raccolto, con il contributo dei propri follower,che sarà possibile ascoltare direttamente da casa.Con l'augurio che questo 2021 sia un magico anno d'amore!